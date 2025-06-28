Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира батальона оперативного назначения 13 бригады НГУ "Хартия" Романа Омельченко в эфире "КИЕВ24".

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Почему прохлада выгодна украинским военным

По словам Омельченко, российская армия пытается выжигать лесистую местность, ведь бои проходят в лесополосах, лесах и тому подобное.

А прохладная погода зато усложняет эти попытки и уменьшает риск.

Прохладно – это наверное плюс, потому что противник очень активно использует "зажигалки" (специальную смесь, которая сбрасывается обычно с дрона – 24 Канал), которые могут принести очень много проблем. Но мы с этим научились бороться...

– рассказал спикер.

Россияне используют "зажигалки" для того, чтобы поджечь деревья, хвою, листья, но украинские воины дают оккупантам обратный ответ.

Омельченко рассказал, что эта специальная смесь может уничтожить позицию, если она нехорошо замаскирована. ВСУ также пользуются такими случаями и бьют по противнику.