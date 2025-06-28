Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командира батальйону оперативного призначення 13 бригади НГУ "Хартія" Романа Омельченка в етері "КИЇВ24".

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Чому прохолода вигідна українським військовим

За словами Омельченка, російська армія намагається випалювати лісисту місцевість, адже бої проходять у лісосмугах, лісах тощо.

А прохолодна погода натомість ускладнює ці намагання і зменшує ризик.

Прохолодно – це напевне на плюс, бо противник дуже активно використовує "запальнички" (спеціальну суміш, яка скидається зазвичай із дрона – 24 Канал), які можуть принести дуже багато проблем. Але ми з цим навчилися боротися...

– розповів речник.

Росіяни використовують "запальнички" для того, аби підпалити дерева, хвою, листя, але українські воїни дають окупантам зворотну відповідь.

Омельченко розповів, що ця спеціальна суміш може знищити позицію, якщо вона недобре замаскована. ЗСУ також користуються такими випадками та б'ють по противнику.