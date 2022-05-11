Так, по словам Сергея Братчука, на границах работают Вооруженные Силы Украины. Кроме того, активно работает наша система противовоздушной обороны. Об этом пресс-секретарь Одесской ОВА рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Ситуация относительно Приднестровья

Чтобы предотвратить провокации со стороны Молдовы, Одесская область начала наращивать Силы территориальной обороны. Однако, по словам Братчука, открытых враждебных действий в отношении Украины не видно.

Конечно есть определенная демонстрация активности на этом направлении, потому что оккупационным войскам России, которые находятся там, тоже нужно отчитываться о каких-то действиях,

– отметил он.

Минимальные риски нападения из Приднестровья объясняются тем, что захватчики провалили попытку мобилизовать местное население. По мнению Братчука, у людей, которые проживают в этой зоне, совсем другие интересы. Конечно, они могут поддерживать вражеские нарративы, но умирать за Россию там не готовы.

Как пример пресс-секретарь одесской ОВА приводит первую провокацию.

"Надо вспомнить когда якобы обстреляли так называемое Министерство государственной безопасности в Тирасполе, почему-то колонна людей, которые бежали из Приднестровья, выстроилась на трассе в Молдову, где якобы притесняют русский язык. Много людей также пытались въехать в Украину, а именно в Одесскую область. Формулировка была такой, что Украина хоть и воюет, но имеет гарант безопасности – Вооруженные Силы Украины", – рассказал он.

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