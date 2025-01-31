Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Как изменится ВВК с февраля 2025 года

Екатерина Черногоренко рассказала, что уже с 28 февраля постановление о пригодности будет только в цифровом формате. По ее словам, документ будет вноситься через интерфейс, который разработает Минобороны.

Таким образом человеку не нужно будет второй раз идти в ТЦК с постановлением о пригодности или непригодности. Мы передадим эти данные сразу через информационный обмен в "Оберег" и человеку в Резерв+ подтянется статус свежей ВВК, имею в виду актуальной, которую он только что прошел, и статус: годен или непригоден,

– рассказала Черногоренко.

Таким образом военнообязанному не надо будет дважды ходить в ТЦК.

К слову, в Офисе Президента предложили перенести дедлайн прохождения ВВК для бывших ограниченно годных с 5 февраля на 5 июня. Кроме этого, планируют отменить повторное ВВК для лиц до 25 лет и людей с инвалидностью. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Раде. А пока его не утвердили, ТЦК не будут штрафовать тех, кто не успел пройти комиссию.