В то же время глава государства отметил, что она не настолько сложная, как в первые дни вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Sky News.

Смотрите также Зеленский впервые посетит Совет Европы в Страсбурге и выступит перед Ассамблеей ПАСЕ

Что сказал Зеленский о войне в Украине

Во время интервью Зеленского спросили, может ли он сказать, что Украина сейчас проигрывает войну. Украинский президент заявил, что не считает так.

Он отметил, что даже в сложной ситуации в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину он вместе с украинским народом и солдатами не был готов отдать независимость, свои права, свое государство и свою жизнь.

Сегодня ситуация другая. У Путина также не лучшая ситуация на поле боя. Нам сложнее, потому что у него всего больше. И это ответ на то, что должны делать наши партнеры: очень сильно помогать Украине, показать это и очень быстро предложить Путину окончание войны,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что это должен делать каждый. Президент отметил, что все благодарны Украине за защиту Европы и Украина "благодарна Европе за ее благодарность", но это так не работает. Зеленский считает, что государство нужно сделать сильнее и только это заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Кроме этого, глава государства говорит, что глава Кремля может атаковать страну-члена НАТО в течение следующих пяти лет. Зеленский отметил, что сегодня Украина сдерживает Путина, но в будущем он может увеличить свою военную мощь.