Водночас глава держави зазначив, що вона не настільки складна, як у перші дні вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Sky News.

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Що сказав Зеленський про війну в Україні

Під час інтерв'ю Зеленського запитали, чи може він сказати, що Україна зараз програє війну. Український президент заявив, що не вважає так.

Він зазначив, що навіть за складної ситуації в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну він разом з українським народом та солдатами не був готовий віддати незалежність, свої права, свою державу та своє життя.

Сьогодні ситуація інша. У Путіна також не найкраща ситуація на полі бою. Нам складніше, бо в нього всього більше. І це відповідь на те, що мають робити наші партнери: дуже сильно допомагати Україні, показати це і дуже швидко запропонувати Путіну закінчення війни,

– заявив Зеленський.

Він додав, що це повинен робити кожен. Президент зазначив, що всі вдячні Україні за захист Європи й Україна "вдячна Європі за її вдячність", але це так не працює. Зеленський вважає, що державу потрібно зробити сильнішою і лише це змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Окрім цього, глава держави каже, що очільник Кремля може атакувати країну-члена НАТО протягом наступних п'яти років. Зеленський зазначив, що сьогодні Україна стримує Путіна, але в майбутньому він може збільшити свою військову потужність.