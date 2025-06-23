Окрім цього, український глава держави виступить перед Комітетом міністрів Ради Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Новини".

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Що відомо про візит Зеленського до Страсбурга

У пресслужбі Ради Європи "Суспільному" повідомили, що Комітет міністрів завершує підготовку правових інструментів, які необхідні для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, після того, як він схвалив створення трибуналу на своєму щорічному засіданні в Люксембурзі 14 травня 2025 року.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе зазначив, що агресія не повинна залишатися безкарною. За його словами, цей спеціальний трибунал покликаний забезпечити підзвітність та притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність.

Окрім цього, на запрошення президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодороса Руссопулоса Зеленський також виступить перед Асамблеєю під час її літньої сесії та відповість на запитання депутатів.

Зауважимо, що ПАРЄ послідовно закликає до повної відповідальності за агресивну війну Росії проти України.

Я пишаюся тим, що Парламентська асамблея Ради Європи була першим міжнародним органом, який закликав до створення трибуналу для суду над політичними та військовими лідерами Росії за розв'язання цієї жахливої війни та приголомшливі страждання, які вона спричинила. Справедливість переможе,

– сказав Руссопулос.

Нагадаємо, що наприкінці березня коаліція держав зі створення спецтрибуналу щодо злочинної агресії проти України завершила свою дворічну роботу.

До неї долучилися понад 40 країн. Ціль трибуналу – судити найвище політичне і військове керівництво держав, які ведуть війну проти України. Наразі йдеться про Росію, Білорусь та Північну Корею. Очікується, що цей трибунал може запрацювати вже у наступному, 2026 році.