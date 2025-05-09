Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, передає 24 Канал.

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Трибунал – це суд, що створений міжнародним договором

Спецтрибунал – це спеціальний суд над країнами, що скоюють агресивні дії проти України. Він займатиметься конкретно цією справою, завдяки чому судді зможуть сфокусуватися максимально на конкретних особах цих держав.

Орієнтовно є 20 осіб, які планували, готували, керували веденням агресивної війни проти України,

– зазначила посадовиця.

Розслідування воєнних злочинів проти людяності та актів агресії може проводитися в національних судах. Це здійснюють органи правопорядку України у співробітництві з Міжнародним кримінальним судом.

Суди за фактом решти воєнних злочинів проводитимуть в Україні чи в країнах-партнерах, які мають універсальну юрисдикцію і здійснюють переслідування за такі злодіяння. Так само винних зможуть судити в міжнародному кримінальному суді.

Але саме цих лідерів, які в нашій юрисдикції захищені імунітетом, саме цих лідерів, без дій, яких не було б і війни, і сотень, і тисяч воєнних злочинів, пов'язаних з нею, буде судити саме міжнародний спецтрибунал в Гаазі,

– уточнила Ірина Мудра.

Якою є процедура створення трибуналу для Росії

Із цього місяця розпочнеться імплементація напрацювань, зроблених робочою групою протягом двох років. Це робитимуть на майданчику Ради Європи, яка буде створювати установчі документи та створювати сам трибунал.

Запрацювати він може вже наступного року. Всі зацікавлені сторони завершують юридичне оформлення і Рада Європи почне формувати спецтрибунал, набирати суддів, секретаріат, прокурорів, а також впроваджувати правила, процедури, регламенти роботи.

Зазначимо, що спецтрибунал у Гаазі не може судити Владіміра Путіна за злочини проти України, поки він обіймає посаду президента Росії. Заочний суд можливий лише після відставки диктатора, адже доки він очолює державу, він має дипломатичний імунітет.