Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Euronews. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, який планують створити за підтримки країн Заходу, не зможе розглядати справу Владіміра Путіна заочно, доки він залишається президентом Росії.

Читайте також Путін повинен бути ув'язнений або навіть страчений, – голова військового комітету Сенату США

Трибунал над Путіним відкладається

Те саме стосується і прем’єр-міністра РФ Міхаїла Мішустіна та міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова. Причина – дипломатичний імунітет, яким користуються високопосадовці, відповідно до норм міжнародного права.

Притягнення до відповідальності можливе лише за умови фізичної присутності обвинуваченого у суді,

– пояснили джерела.

Проєкт трибуналу розробляється в межах Ради Європи – міжнародної правозахисної організації, яка не є частиною ЄС, але тісно співпрацює з ним. Робоча версія документів уже готова, і підписання першої угоди між Україною та Радою Європи очікується 9 травня в Києві – на День Європи.

Після підписання документи мають пройти ратифікацію у Парламентській асамблеї Ради Європи, де для затвердження знадобиться дві третини голосів.

Заочний суд – лише після відставки

Хоча ідея заочного розгляду справи Путіна розглядалася, у фінальній версії документа вона відкинута як "політичний компроміс". Заочний процес можливий лише після того, як російський президент залишить посаду.

Це законно, це політично, і це має більше, ніж символічне значення,

– зазначив один з представників ЄС.

Очікується, що трибунал базуватиметься в Гаазі, де вже працюють Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

Політичну підтримку вже висловили понад 38 країн, включно з Канадою, Австралією, Японією та державами ЄС. США наразі не беруть участі в ініціативі, особливо на тлі зміни політичного курсу з поверненням Дональда Трампа.

Попри це, західні союзники впевнені: трибунал стане історичним інструментом справедливості.