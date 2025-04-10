Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Euronews. Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, который планируют создать при поддержке стран Запада, не сможет рассматривать дело Владимира Путина заочно, пока он остается президентом России.

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Трибунал над Путиным откладывается

То же касается и премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Причина – дипломатический иммунитет, которым пользуются чиновники, в соответствии с нормами международного права.

Привлечение к ответственности возможно только при условии физического присутствия обвиняемого в суде,

– объяснили источники.

Проект трибунала разрабатывается в рамках Совета Европы – международной правозащитной организации, которая не является частью ЕС, но тесно сотрудничает с ним. Рабочая версия документов уже готова, и подписание первого соглашения между Украиной и Советом Европы ожидается 9 мая в Киеве – на День Европы.

После подписания документы должны пройти ратификацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, где для утверждения понадобится две трети голосов.

Заочный суд – только после отставки

Хотя идея заочного рассмотрения дела Путина рассматривалась, в финальной версии документа она отвергнута как "политический компромисс". Заочный процесс возможен только после того, как российский президент покинет пост.

Это законно, это политически, и это имеет больше, чем символическое значение,

– отметил один из представителей ЕС.

Ожидается, что трибунал будет базироваться в Гааге, где уже работают Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Политическую поддержку уже выразили более 38 стран, включая Канаду, Австралию, Японию и государства ЕС. США пока не участвуют в инициативе, особенно на фоне изменения политического курса с возвращением Дональда Трампа.

Несмотря на это, западные союзники уверены: трибунал станет историческим инструментом справедливости.