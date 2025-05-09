Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая, передает 24 Канал.

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Трибунал – это суд, созданный международным договором

Спецтрибунал – это специальный суд над странами, совершающими агрессивные действия против Украины. Он будет заниматься конкретно этим делом, благодаря чему судьи смогут сфокусироваться максимально на конкретных лицах этих государств.

Ориентировочно есть 20 человек, которые планировали, готовили, руководили ведением агрессивной войны против Украины,

– отметила чиновница.

Расследование военных преступлений против человечности и актов агрессии может проводиться в национальных судах. Это осуществляют органы правопорядка Украины в сотрудничестве с Международным уголовным судом.

Суды по факту остальных военных преступлений будут проводить в Украине или в странах-партнерах, которые имеют универсальную юрисдикцию и осуществляют преследование за такие злодеяния. Так же виновных смогут судить в международном уголовном суде.

Но именно этих лидеров, которые в нашей юрисдикции защищены иммунитетом, именно этих лидеров, без действий, которых не было бы и войны, и сотен, и тысяч военных преступлений, связанных с ней, будет судить именно международный спецтрибунал в Гааге,

– уточнила Ирина Мудрая.

Какова процедура создания трибунала для России

С этого месяца начнется имплементация наработок, сделанных рабочей группой в течение двух лет. Это будут делать на площадке Совета Европы, который будет создавать учредительные документы и создавать сам трибунал.

Заработать он может уже в следующем году. Все заинтересованные стороны завершают юридическое оформление и Совет Европы начнет формировать спецтрибунал, набирать судей, секретариат, прокуроров, а также внедрять правила, процедуры, регламенты работы.

Отметим, что спецтрибунал в Гааге не может судить Владимира Путина за преступления против Украины, пока он занимает должность президента России. Заочный суд возможен только после отставки диктатора, ведь пока он возглавляет государство, он имеет дипломатический иммунитет.