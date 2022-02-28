Министр обороны Украины Алексей Резников отметил масштабы помощи, предоставляемой странами Европы для того, чтобы Украина смогла победить российских оккупантов. Весь мир встал на сторону Украины и активно поддерживает борьбу с коварным врагом.
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Война стала Европейской
По мнению Алексея Резникова, ЕС начал воспринимать сопротивление Украины России как свою войну.
Вчера произошел настоящий излом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, которые оказывают реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы,
– написал он.
Также министр обороны добавил, что Европа приютит десятки тысяч матерей с детьми без всяких формальностей.
Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на Юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Украина победит!
– подытожил Резников.
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