Министр обороны Украины Алексей Резников отметил масштабы помощи, предоставляемой странами Европы для того, чтобы Украина смогла победить российских оккупантов. Весь мир встал на сторону Украины и активно поддерживает борьбу с коварным врагом.

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Война стала Европейской

По мнению Алексея Резникова, ЕС начал воспринимать сопротивление Украины России как свою войну.

Вчера произошел настоящий излом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, которые оказывают реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы,

– написал он.

Также министр обороны добавил, что Европа приютит десятки тысяч матерей с детьми без всяких формальностей.

Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на Юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Украина победит!

– подытожил Резников.

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