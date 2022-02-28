Міністр оборони України Олексій Рєзніков відзначив масштаби допомоги, яку надають країни Європи для того, щоб Україна змогла перемогти російських окупантів. Увесь світ став на бік України та активно підтримує у боротьбі з підступним ворогом.

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Війна стала Європейською

На думку Олексія Рєзнікова, ЄС почав сприймати спротив України Росії як свою війну.

Вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили. Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби,

– написав він.

Також міністр оборони додав, що Європа надає прихистком десяткам тисяч матерів з дітьми без усіляких формальностей.

Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Україна переможе!

– підсумував Рєзніков.

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