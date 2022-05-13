Оккупанты сбежали из Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины и определили себе новые цели – захват Юга и Востока Украины, но этого не произошло.

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Благодаря массовому героизму наших воинов, сплоченности украинцев, международной поддержке Украина выстояла. Защитники Мариуполя выиграли для нас время и сохранили много жизней,

– указал министр обороны.

По его словам, Силы обороны в зоне проведения ООС, а также Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях сдержали нашествие врага.

Изюм, Попасная, Рубежное, Авдеевка, Марьинка и не только – это настоящие города Героев и места боевой славы украинцев. В то же время, движение сопротивления в Мелитополе, Херсоне и других населенных пунктах – это важный вклад в общую победу.

"На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал", – подчеркнул Алексей Резников.

Работа на международной арене

На всех уровнях велась работа по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Ежесуточно во время общения с министрами обороны стран-партнеров приходилось системно объяснять, что Украине нужно тяжелое западное вооружение:

авиация;

артиллерия;

танки;

бронетехника.

Главным аргументом было то, что Украина защищает всю Европу, а усиление нашей обороны – это укрепление восточного фланга НАТО. Поэтому обеспечение фактической взаимосовместимости армий Альянса с украинскими силами обороны отвечает общим интересам,

– указал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что в конце концов произошло тектоническое смещение. За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет.

Уже получаем вооружение от партнеров. В частности, американские гаубицы М777 калибра 155 мм уже работают на фронте. Три месяца назад это считалось невозможным.

"Это полностью отвечает нашим стремлениям, ведь наша цель – восстановить суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах", – добавил министр.

Что происходит в секторе обороны

Алексей Резников рассказал, что эскалация спровоцировала взрывной рост оборонных нужд. Однако благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям властей, которые сохранили управляемость страной, была организована оборона.

На начальных этапах очень помогли волонтеры, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы. Развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине,

– объяснил чиновник.

В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины.

Министр отметил: "Если считать с 24 февраля, то в конце апреля от общего количества бронежилетов, предоставленных силам обороны, 50% обеспечило Минобороны, а остальные 50% – это разные формы благотворительной помощи, это заслуга граждан, волонтеров, общественных организаций".

По состоянию на 13 мая это отношение уже составило 57% на 43%.

Стимулирование украинских производителей

Правительство определило, что Украина делает акцент на стимулирование наших производителей. Они уже загружены заказами до конца года, есть четкий график поставок.

Также мы активно ищем международную техническую помощь. Сейчас мы уже говорим с партнерами не только об импорте, а и о ремонте нашей техники, построении совместных производственных цепей.

– проинформировал Алексей Резников.

"Мы инвестируем в современное украинское оружие. Мы перестраиваем все процессы, чтобы увеличивать наши способности. Наш приоритет – обеспечить стабильность и ритмичность поставок, несмотря на все противодействие врага", – продолжил министр обороны.

Сейчас Украина держит планку, чтобы каждый день в резерве было средств бронезащиты не менее, чем на 2 бригады. И этот объем будет расти.

Если подытожить, происходит стратегический слом. Этот процесс будет длиться некоторое время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неизбежным.

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