Окупанти втекли з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини і визначили собі нові цілі – захоплення Півдня та Сходу України, але цього не сталося.

Читайте також ЗСУ знищили вже 26 900 окупантів: "приземлили" ще один ворожий літак і гелікоптер

Завдяки масовому героїзму наших воїнів, згуртованості українців, міжнародній підтримці, Україна вистояла. Захисники Маріуполя виграли для нас час і зберегли багато життів,

– вказав міністр оборони.

За його словами, Сили оборони в зоні проведення ООС, а також у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях стримали навалу ворога.

Ізюм, Попасна, Рубіжне, Авдіївка, Мар'їнка й не тільки – це справжні міста Героїв і місця бойової слави українців. Водночас рух опору в Мелітополі, Херсоні та інших населених пунктах – це важливий внесок у спільну перемогу.

"На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", – наголосив Олексій Резніков.

Робота на міжнародній арені

На усіх рівнях велася робота, щоб змінити філософію підтримки України з боку західних партнерів.

Щодоби під час спілкування з міністрами оборони країн-партнерів доводилось системно пояснювати те, що Україні потрібне важке західне озброєння:

авіація;

артилерія;

танки;

бронетехніка.

Головним аргументом було те, що Україна захищає усю Європу, а посилення нашої оборони – це зміцнення східного флангу НАТО. Тому забезпечення фактичної взаємосумісності армій Альянсу з українськими силами оборони відповідає спільним інтересам,

– вказав глава Міноборони.

Він наголосив, що врешті-решт відбувся тектонічний зсув. За місяць Україна пройшла інтеграційний шлях у сфері оборони, який не могла здолати 30 років.

Вже отримуємо озброєння від партнерів. Зокрема, американські гаубиці М777 калібру 155 мм вже працюють на фронті. Три місяці тому це вважалося неможливим.

"Це повністю відповідає нашим прагненням, адже наша мета – відновити суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах", – додав міністр.

Що відбувається у секторі оборони

Олексій Резніков розповів, що ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб. Однак завдяки проведеним підготовчим заходам і мобілізації українського народу, діям влади, яка зберегла керованість країною, було організовано оборону.

На початкових етапах надзвичайно допомогли волонтери, які завдяки мобільності закривали гострі проблемні питання. Розгортання державного механізму – це багато формальностей навіть в умовах війни. І не тільки у воюючій Україні,

– пояснив посадовець.

У підсумку, було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України.

Міністр зауважив: "Якщо рахувати з 24 лютого, то наприкінці квітня від загальної кількості бронежилетів, наданих силам оборони, 50% забезпечило Міноборони, а інші 50% – це різні форми благодійної допомоги, це заслуга громадян, волонтерів, громадських організацій.

Станом на 13 травня це відношення склало вже 57% на 43%.

Стимулювання українських виробників

Уряд визначив, що Україна робить акцент на стимулювання наших виробників. Вони вже завантажені замовленнями до кінця року, є чіткий графік постачання.

Так само ми активно шукаємо міжнародну технічну допомогу. Зараз ми вже говоримо з партнерами не тільки про імпорт, а про ремонт нашої техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів,

– проінформував Олексій Резніков.

"Ми інвестуємо в сучасну українську зброю. Ми перебудовуємо усі процеси, щоб збільшувати наші спроможності. Наш пріоритет – забезпечити стабільність і ритмічність постачання, незважаючи на усю протидію ворога", – продовжив міністр оборони.

Зараз Україна тримає планку, щоб кожного дня в резерві будо засобів бронезахисту не менше, ніж на 2 бригади. І цей обсяг зростатиме.

Якщо підсумувати, відбувається стратегічний злам. Цей процес триватиме певний час. У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку Росії неминучою.

ЄС розглядає персональні санкції проти коханки Путіна: дивіться відео