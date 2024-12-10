Этому предшествовало получение ответа на обращение компании о проведении новой оценки: АРМА в официальном письме отметило отсутствие обжалования предыдущей оценки. Однако компания отмечает, что только наличие доступа к результатам оценки дает возможность обжалования в судебном порядке ради защиты интересов государства.

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Что известно об этом

"IDS Ukraine неоднократно направляла официальные запросы в АРМА о предоставлении для ознакомления отчета об оценке ее активов, ведь отсутствие доступа к результатам оценки делает невозможным ее обжалование в судебном порядке. Из открытых источников компании стало известно, что АРМА было привлечено оценщика, который определил стоимость активов IDS Ukraine на уровне 1,4 миллиарда гривен. Период действия этой оценки в соответствии с действующим законодательством завершился в марте 2024 года, однако АРМА настаивает на ее актуальности. При этом она не была ни официально обнародована, ни предоставлена компании IDS Ukraine для ознакомления", - отметила компания в обращении к АРМА, которое размещено на ее официальном сайте.

В то же время независимая оценка активов компании, проведена параллельно с оценкой АРМА, установила их стоимость на уровне 3 миллиарда гривен, что вдвое превышает показатели агентства.

IDS Ukraine обращает внимание, что предварительная оценка не имеет никакой связи с реальностью.

"1,4 миллиарда гривен – это лишь немного больше, чем текущая сумма остатков на банковских счетах компании, которые достигают 1,2 миллиарда гривен. Она не учитывает стоимость современного производственного оборудования, десятки тысяч единиц торгового оборудования и другие активы, а также значительную рыночную долю и капитализацию брендов IDS Ukraine", – заявила компания в публичном обращении к АРМА.

При этом компания отмечает, что благодаря эффективному управлению текущим составом менеджмента, расширению производства и восстановлению объемов продаж до уровня до начала полномасштабного российского вторжения стоимость активов IDS Ukraine на конец 2024 года выросла до 4,6 миллиарда гривен.

Мы считаем, что Агентство АРМА, которое должно действовать исключительно в защиту интересов государства, должно быть непосредственно заинтересовано в объективной оценке активов IDS Ukraine, ведь именно она будет ключевым критерием определения эффективности действий управляющего и повышения степени его ответственности для сохранения ценности активов в случае их передачи временному управляющему до решения Высшего антикоррупционного суда Украины, который по иску Министерства юстиции Украины рассматривает дело об изъятии активов,

– отметила компания в своем публичном обращении к АРМА.

25 сентября 2024 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства 100% корпоративных прав семи предприятий группы IDS Ukraine. Две из семи компаний, а именно ЗАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и ЗАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" АРМА пытается передать временному управляющему, которым было выбрано меньшую компанию-конкурента. Между тем рассмотрение дела в ВАКС продолжается.

Стало известно, что следующие заседания с запланированной продолжительностью по 5 часов назначены на 6 и 13 января 2025 года. Скорее всего, это свидетельствует о быстром рассмотрении дела, по которому решение ВАКС может быть принято уже в конце января, то есть теряется смысл в привлечении временного управляющего для части компании IDS Ukraine, тогда как она вся вскоре может быть передана в доход государства по иску Минюста.

