АМКУ и Минюст не должны допустить передачи корпоративных прав "Моршинской" компании "Карпатские минеральные воды". По решению ВАКС за несколько месяцев активы компании перейдут государству, поэтому нет необходимости привлекать посредников. Об этом на пресс-конференции заявили представители компании IDS Ukraine.

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Сейчас существует риск передачи активов двух из семи компаний группы IDS Ukraine – ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" – выбранному АРМА управляющему-прямому конкуренту IDS Ukraine (ООО "Карпатские минеральные воды"), что повлечет за собой обесценивание всех активов IDS Ukraine и монополизацию украинского рынка бутилированной питьевой воды,

– отметили в IDS Ukraine

Кроме того, на банковских счетах IDS Ukraine находятся 1,2 миллиарда гривен, которые государство может потерять, если согласится предоставить доступ к ним временному управляющему – компании "Карпатские минводы".

25 сентября 2024 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) о взыскании в доход государства 100% корпоративных прав всех компаний группы IDS Ukraine.

Между тем в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) продолжается рассмотрение дела об экономической концентрации, поскольку существует существенная угроза разрушения добропорядочной конкуренции на рынке бутылочной питьевой воды. Ведь ООО "Карпатские минеральные воды" в случае получения в управление активов IDS Ukraine будет контролировать долю рынка близкую к 50%.

В IDS Ukraine говорят, что сейчас есть 2 варианта взыскания арестованных активов IDS в доход государства. По первому сценарию, АМКУ не предоставляет разрешение на концентрацию, и все арестованные активы IDS Ukraine за несколько месяцев через ВАКС изымаются в собственность государства. При этом сценарии стоимость арестованных активов и средства на счетах полностью сохраняются.

Однако в случае сценария №2, когда АМКУ предоставляет разрешение на концентрацию, "Карпатские минеральные воды" по своему усмотрению управляют полученными активами двух ключевых компаний группы IDS Ukraine от 2 до 6 месяцев. После чего имущество будет также изъято в собственность государства через ВАКС, но его стоимость существенно снизится из-за:

разрушения целостности имущественного комплекса IDS Ukraine и хозяйственных связей между его структурными подразделениями,

неизвестных результатов деятельности назначенного конкурента-управителя.

Высокие риски потери стоимости активов IDS Ukraine существуют именно во втором сценарии, ведь ООО "Карпатские минеральные воды", как временный управляющий, ради достижения своих бизнес-целей по переделу рынка в пользу собственных брендов может уменьшить производство на "МЗМВ "Оскар", что приведет к вытеснению с рынка бренда "Моршинская".

"Основная масса средств с 1,2 миллиарда гривен находятся именно на счетах ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" (ТМ "Моршинская") и главной компании группы ЧАО "Индустриально-дистрибуционные системы", получения контроля над которыми, прежде всего, добивается через АРМА управляющий-конкурент", – заявил Вадим Вичка, член Совета директоров IDS Ukraine и директор по юридическим вопросам и экономической безопасности.

Между тем по словам Маркияна Бема, адвоката IDS Ukraine, Министерство юстиции для защиты интересов государства в процессе изъятия корпоративных прав предприятий группы IDS Ukraine может принять действенные меры обеспечения иска к ВАКС до момента принятия его решения.

Запретить АРМА совершать действия по передаче части активов управляющему. Обязать АМКУ приостановить рассмотрение дела о концентрации. Запретить внесение изменений в реестры и уставные документы компаний группы IDS Ukraine с целью сохранения устойчивой операционной деятельности компании,

– перечислил адвокат возможные меры Министерства юстиции для защиты интересов государства на период рассмотрения иска в ВАКС.

Вадим Вычка также отметил, что в случае реализации пакета мер по обеспечению интересов государства Украина получит целостный рабочий бизнес с рыночной долей более 40%, стоимостью чистых активов почти 3 миллиарда и стоимостью активов 4,2 миллиарда гривен.

"Сейчас IDS Ukraine аккумулировано 935 миллионов гривен нераспределенной прибыли предыдущих лет с момента наложения ареста, то есть с 2022 года. Если государственные институты применят набор правовых инструментов для обеспечения иска Министерства юстиции к ВАКС – государство получит максимум выгоды и долгосрочных преимуществ от изъятия корпоративных прав предприятий группы", – отмечает Вадим Вычка.

В IDS Ukraine уверены, что применение пакета мер устранит риск монополизации рынка благодаря сохранению целостности IDS Ukraine. В результате государство получит в собственность целостный рабочий бизнес с высокой операционной эффективностью, который:

ежегодно будет платить более 1 миллиарда гривен налогов для бюджетов всех уровней,

может генерировать для бюджета дивиденды на сотни миллионов гривен ежегодно.

Соответственно бизнес и в дальнейшем будет приносить пользу государству, будут сохранены 3 тысячи рабочих мест, включая занятость и поступления налогов для общин городов Миргород и Моршин.

Интересно! IDS Ukraine обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с призывом отклонить концентрацию или существенно ужесточить требования к потенциальному управляющему, что поможет защитить рынок фасованной воды в Украине от монополизации и защитить интересы государства.