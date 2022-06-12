Об этом сообщил генеральный директор компании Rheinmetall, которая производит эти машины, Армин Паппергер. Он отметил, что предприятие в процессе ремонта 100 бронетранспортеров Marder, а первые машины уже полностью готовы.

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Техника готова к отправке в Украину

Паппергер объяснил, что когда и куда они поедут, будет решать федеральное правительство. Уже есть фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой составляет от 850 тысяч евро до 1 миллиона в зависимости от комплектации. Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и других танков Leopard 2.

Война в Украине оказала положительное влияние на положение предприятия. Цена акций Rheinmetall выросла на 150 процентов и производство работает полным ходом. Поэтому Rheinmetall хочет увеличить мощности.

Мы ожидаем значительного увеличения продаж до 20% в год, и сейчас в процессе увеличения наших мощностей. Мы можем по крайней мере утроить производство боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, производство бронемашин может быть удвоено, потому что мы можем очень быстро восстановить большую часть инфраструктуры времен холодной войны,

– заявил генеральный директор Rheinmetall.

Чтобы справиться с повышенным спросом, компания хочет нанять 2500 новых сотрудников (сейчас количество работников: 25000). Внезапный интерес к Marder является неожиданным везением для Rheinmetall. Потому что этим машинам уже больше 50 лет и вдруг они снова нужны из-за войны в Украине.

По оценке Паппергера, Marder все еще является мощной боевой машиной и используется немецкими вооруженными силами, например, в Литве. Для Marder, которые усовершенствуют для Украины, внимание сосредоточено на безопасности бойцов – они должны полагаться на транспортное средство, особенно в критических ситуациях.

Получит ли Украина Marder

СМИ пишут, что канцлер Шольц не хочет предоставлять тяжелое вооружение Украине, потому что опасается, что оно будет использовано на российской территории.

В мае Шольц рассказал об обмене, в котором его страна передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро снабжает Украиной старыми бронемашинами советского производства.

По информации СМИ, речь идет именно о Marder, относительно которых компания Rheinmetall договорилась еще в марте передать Украине. Греция также раскритиковала такое предложение Шольца и назвала его слишком медленным.

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