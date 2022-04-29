Федеральная служба по техническому экспортному контролю разослала письма предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В них есть предупреждение об опасности использования антивирусных программ, разработанных в России.

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Главная опасность связана с использованием государственными органами программных продуктов российского производства. В первую очередь антивирусные программы Касперского: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security и другие.

Анализ угроз безопасности информации указывает, что "зарубежными хакерскими группировками при реализации компьютерных атак на информационную структуру России активно эксплуатируются уязвимости программного обеспечения".

Оказалось, что использование этих программ приводит к перехвату управления компьютером, утечке информации, возможности установки и выполнения стороннего программного кода и т.д.

Уровень опасности связанный с их использованием оценивается от "среднего" до "критического".

"Лаборатория Касперского" и российская ФСБ

Стоит отметить, что на Западе достаточно критично относятся к "Лаборатории Касперского", Компанию неоднократно обвиняли в тесном сотрудничестве с ФСБ.

Основатель компаний Евгений Касперский еще при СССР окончил математический факультет Высшей школы КГБ. После этого пошел работать один из научных институтов минобороны.

В компании работают многие выходцы силовых структур России – минобороны, ФСБ или полиции.

Продукцию "Лаборатории Касперского" запрещено использовать на технике в госучреждениях Украины и США. В Украине запрет действует с 2015 года. В США – с 2017 года.

Перед тем в США разгорелся скандал, что российские хакеры могли получить доступ к секретным данным Агентства национальной безопасности. Случилось это после того, как один из агентов АНБ скачал секретные данные и работал с ними за домашним компьютером, на котором был установлен "антивирус Касперского".