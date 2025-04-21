Отмечается, что это происходит параллельно с фактической безнаказанностью ряда импортеров, поставлявших армии продукцию сомнительного качества или срывавших контракты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на письмо Федерации работодателей Украины.

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Украинские производители обратились к Зеленскому

Представители отрасли утверждают, что в течение 2024 года значительная часть государственных контрактов на поставку одежды и амуниции доставалась импортёрам, которые не выполняли взятые на себя обязательства. В результате этого государство теряло средства, украинские фабрики оставались без работы, а военные получали снабжение сомнительного качества.

В то же время, по словам предпринимателей, никаких серьёзных санкций в отношении таких поставщиков применено не было. Силовики игнорируют нарушения со стороны "серых" импортёров, но при этом фабрикуют дела против реальных украинских производителей. Это подрывает обороноспособность, разрушает конкуренцию и уничтожает украинское производство, подчёркивают представители ФРУ.

Они призывают Президента взять ситуацию под личный контроль, инициировать беспристрастное расследование действий должностных лиц, которые избегают ответственности, обеспечить равные условия участия в госзакупках и гарантировать правовую защиту добросовестным украинским производителям. Бизнес подчёркивает свою поддержку президентской инициативы "Сделано в Украине", но обращает внимание на её фактическую подмену – вместо развития отечественной промышленности закупки осуществляются в интересах непрозрачных иностранных игроков.

В то же время известный предприниматель, член Комитета Александр Соколовский в своей колонке разобрал конкретные примеры "серого" некачественного импорта. Также он сообщил, что его бизнес подвергается давлению со стороны ГБР из-за регулярного обнародования им фактов коррупции при оборонных закупках.