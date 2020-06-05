Производители зеленой электроэнергии на грани банкротства, поскольку четвертый месяц не получают денег за свою продукцию. В результате компании не в состоянии погашать кредиты перед банками и платить зарплаты работникам. Представители зеленой генерации уверены, что это спланированное давление на производителей чистой энергии в Украине.

Ориентировочно чуть больше миллиарда долларов или евро мы должны только украинским государственным банкам. В этом заключается суть государственного рейдерства, когда регулятор искусственными препятствиями не позволяет нам получить никаких доходов.

Инвесторы зеленой энергетики пытаются найти компромисс с государством, для этого даже согласились на снижение своих тарифов и просят разрешить им реструктуризировать долги. Впрочем подписание меморандума и принятие нужных законов тормозится, в частности из-за лоббистов промышленных групп. Подтверждением тому стало обнародованная на днях переписка двух депутатов. В ней глава топливного комитета парламента Андрей Герус негативно высказывался в отношении представителей зеленой энергетики.

"Когда эти законы были зарегистрированы, то Герус сделал все и уговорил комитет, чтобы эти законы не отправить на доработки, пересмотреть или дать комментарии, как это происходит по процедуре. Нет, они были оба отклонены", – сказал акционер и гендиректор компании Vindkraft Urkaine Карл Стурен.

В развитие украинского зеленой энергетики уже инвестировали 8 миллиардов евро, почти треть из которых – деньги иностранных партнеров. Сложившаяся ситуация – очень плохой знак для инвесторов. Отмечают эксперты. Она дискредитирует правительство и президента. Если в ближайшее время производители не услышат, то они вынуждены будут обращаться в суды, в том числе международные.