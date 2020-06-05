Виробники зеленої електрики на межі банкрутства, бо четвертий місяць не отримують грошей за свою продукцію. Внаслідок цього компанії не в змозі погашати кредити перед банками та платити зарплати працівникам. Представники зеленої генерації певні, що це спланований тиск на виробників чистої енергії в Україні.

Орієнтовно трохи більше мільярда доларів чи євро ми винні тільки українським державним банкам. В цьому полягає суть державного рейдерства, коли регулятор штучними перепонами не дозволяє нам отримати жодних доходів.

Інвестори зеленої енергетики намагаються знайти компроміс з державою, для цього навіть погодились на зниження своїх тарифів і просять дозволити їм реструктуризувати борги. Утім підписання меморандуму та ухвалення потрібних законів гальмується, зокрема через лобістів промислових груп. Підтвердженням тому стала оприлюднена днями переписка двох депутатів. У ній голова паливного комітету парламенту Андрій Герус негативно висловлювався щодо представників зеленої енергетики.

"Коли ці закони були зареєстровані, то Герус зробив все і вмовив комітет, щоб ці закони не відправити не доопрацювання, переглянути або дати коментарі, як це відбувається за процедурою. Ні, вони були обидва відхилені", – сказав акціонер і гендиректор компанії Vindkraft Urkaine Карл Стурен.

В розвиток української зеленої енергетики вже інвестували 8 мільярдів євро, майже третина з яких – гроші іноземних партнерів. Ситуація, що склалася – дуже поганий знак для інвесторів. Наголошують експерти. Вона дискредитує уряд та президента. Якщо найближчим часом виробників не почують, то вони змушені будуть звертатися до судів, у тому числі міжнародних.