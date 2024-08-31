О проблемах финансирования оборонки на "УП" пишет руководитель крупного производителя вооружений.

В связи с резким ростом курса иностранной валюты, предприятия сталкиваются с тем, что расчетная стоимость по контракту существенно отличается от реальной. Расчет стоимости изделий по контракту несколько месяцев назад сделано на одним курсом, скажем 42 гривны за евро, в на сегодня евро уже 46 гривен. Замораживается десятки миллионов оборотных средств, которые должны были бы пойти на развитие,

– утверждает гендиректор "Украинской бронетехники" – производителя бронемашин, минометов и боеприпасов.

Указывает Бельбас и на отсутствие долговременного планирования: "Тема долговременных контрактов для оборонки – это лишь пиар. По состоянию на сегодня нет никаких признаков, что кто-то собирается запускать этот механизм. Ведь для того, чтобы долговременные контракты заработали, необходимо вносить изменения в законодательство и нормативные акты. Эти изменения сейчас даже не обсуждаются".

