Про проблеми фінансування оборонки на "УП" пише керівник великого виробника озброєнь.

У зв’язку з різким ростом курсу іноземної валюти, підприємства стикаються з тим, що розрахункова вартість за контрактом суттєво відрізняється від реальної. Розрахунок вартості виробів за контрактом кілька місяців тому зроблено на одним курсом, скажімо 42 гривні за євро, в на сьогодні євро вже 46 гривень. Заморожується десятки мільйонів обігових коштів, які мали б піти на розвиток,

– стверджує гендиректор "Української бронетехніки" – виробника бронемашин, мінометів та боєприпасів.

Вказує Бельбас і на відсутність довготривалого планування: "Тема довготривалих контрактів для оборонки – це лиш піар. Станом на сьогодні нема жодних ознак, що хтось збирається запускати цей механізм. Адже для того, щоб довготривалі контракти запрацювали, необхідно вносити зміни в законодавство та нормативні акти. Ці зміни зараз навіть не обговорюються".

