Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что сегодня ни противник не смог сделать что-то подобное, ни союзники нашего государства, Украина же находится в стадии разработки этого.

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Что надо, чтобы окончательно отказаться от китайских запчастей?

Очень важным в процессе производства беспилотников является импортозамещение комплектующих для них. Огромное их количество, как отметил Федоренко, Украина смогла заменить.

Называть какие именно – не буду из соображений безопасности. Украинское производство заменило то, которое есть у Китая. Импортозамещение комплектующих из Китая или ЕС для производства БпЛА состоялось, но неполное,

– озвучил Федоренко.

Для того, чтобы провести его в полной мере, нужно время, деньги, технологии и профессионально подготовленные специалисты.

Сможет ли Украина в 2025 году полностью провести импортозамещение?

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем заметил, что сегодня есть положительная тенденция, которая заключается в том, что европейские страны уже собрали собственный FPV-дрон, не использовав для этого ни одной китайской запчасти.

Это дало возможность немного слезть с иглы Китая. Поэтому мы на конкретном примере движемся к собственному производству. Этих средств в СОУ стало в разы больше даже за последний год войны,

– поделился Федоренко.

Он подчеркнул, что все то, что можно было научиться изготавливать быстро – Украина частично сделала. То, для чего необходимы дополнительные навыки, знания, возможности (чипы, электроплаты) – требует времени, поэтому Украина опирается на своих европейских партнеров.

По словам Федоренко, такие средства стоят дороже, потому что цена труда на европейском рынке выше. Он подытожил, что в текущем году полностью провести импортозамещение комплектующих не удастся, однако уже определенный их перечень Украина начинает изготавливать самостоятельно.