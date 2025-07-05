Зеленский заявил о новых соглашениях по производству дронов с Данией и американской компанией

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию, обнародованную в субботу, 5 июля.

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Что об этом известно

Президент Украины сообщил о масштабировании совместного производства вооружения с партнерами. Прежде всего это касается дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков, которые способны отражать атаки беспилотников.

На этой неделе есть соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом,

– говорится в сообщении.

Кроме вышеупомянутого, Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто поддерживает и стоит рядом с Украиной и ее гражданами. Он поблагодарил за поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса.