укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України Зеленський заявив про нові угоди щодо виробництва дронів з Данією та американською компанією
time for reading2 хв

Зеленський заявив про нові угоди щодо виробництва дронів з Данією та американською компанією

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Український президент Володимир Зеленський повідомив про угоди з американською компанією та Данією
  • Співпраця передбачає виробництво далекобійної зброї та дронів-перехоплювачів для відбиття атак БпЛА.
Володимир Зеленський повідомив про підписання важливих угод - 24 Канал
Володимир Зеленський повідомив про підписання важливих угод / Фото Getty Images, ілюстративне

Український президент Володимир Зеленський повідомив про угоди з американською компанією та Данією стосовно спільного виробництва дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію, оприлюднену у суботу, 5 липня.

Дивіться також У ЗСУ з'явився новий дрон R-34-T із лазерним наведенням: за яким принципом він працює

Що про це відомо

Президент України повідомив про масштабування спільного виробництва озброєння з партнерами. Насамперед це стосується далекобійної зброї та дронів-перехоплювачів, які здатні відбивати атаки безпілотників.

Цього тижня є угода з американською компанією про виробництво дронів, а також угода з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном,
– ідеться у повідомленні.

Крім вищезгаданого, Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто підтримує та стоїть поруч з Україною і її громаддями. Він подякував за підтримку українського оборонно-промислового комплексу.

До слова, раніше президент, коментуючи масовану атаку вночі 4 липня, зазначав, що десятки ворожих БпЛА збили дрони-перехоплювачі. Він казав про необхідність масштабування відповідного виробництва.