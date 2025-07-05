Зеленський заявив про нові угоди щодо виробництва дронів з Данією та американською компанією

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію, оприлюднену у суботу, 5 липня.

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Що про це відомо

Президент України повідомив про масштабування спільного виробництва озброєння з партнерами. Насамперед це стосується далекобійної зброї та дронів-перехоплювачів, які здатні відбивати атаки безпілотників.

Цього тижня є угода з американською компанією про виробництво дронів, а також угода з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном,

– ідеться у повідомленні.

Крім вищезгаданого, Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто підтримує та стоїть поруч з Україною і її громаддями. Він подякував за підтримку українського оборонно-промислового комплексу.