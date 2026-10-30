"Это не сворачивание": в Fire Point опровергли приостановку выпуска ракет "Фламинго"

В социальной сети X соучредитель компании Денис Штилерман назвал волну сообщений очередной информационной атакой.

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Что говорит Штилерман по поводу сообщений о компании в сети?

Он пояснил, что резонанс спровоцировала некорректно интерпретированный ответ генерального директора Ирины Терех на вопрос о возможных новых моделях оружия.

Журналисты спрашивали руководителя, стоит ли ожидать появления более компактных модификаций или ракет с промежуточными индексами между FP-5, FP-7 и FP-9. Ответ касался исключительно будущих проектов, а не действующей линейки.

Контекст интервью и масштабирование линейки

"Ирина четко ответила: "Не будет. По крайней мере, на сегодняшний день мы не планируем выпускать больше крылатых ракет". "Больше" – это о новых моделях крылатых ракет, а не о FP-5. Это не означает свертывание производства "Фламинго". Мы будем их производить и в дальнейшем", – подчеркнул Штилерман.

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Соучредитель предприятия заверил, что команда параллельно наращивает объемы выпуска беспилотников FP-1 и FP-2. В то же время разработчики активно сосредоточены на создании баллистических ракет под индексами FP-7 и FP-9.

Кроме того, производитель инициировал и непосредственно руководит разработкой проекта панъевропейского щита Freyja, направленного на защиту от баллистических угроз.

Противодействие информационным атакам

Денис Штилерман подчеркнул, что распространение ложных сообщений лишь играет на руку вражеской пропаганде. Попытки дискредитировать оборонные разработки свидетельствуют о системных усилиях по ослаблению внутреннего единства.

"Для меня огромным разочарованием стало то, как некоторые люди с удовольствием распространяют искаженное утверждение из интервью Ирины, даже не проверив первоисточник. Тем самым они помогают распространять российские нарративы", – подытожил соучредитель Fire Point.