В материале 24 Канала говорится о том, что несмотря на санкции, Россия имеет мощности для улучшения своей оборонной промышленности. В частности, страна-агрессор построила новые корпуса в парке "Синергия", которые могут использоваться для производства ударных дронов типа "Шахед".

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Как Россия маскирует военные объекты под гражданскую инфраструктуру

Россия активно маскирует военные объекты под гражданскую инфраструктуру. В частности, в Ижевске торговый центр превратили в цех по изготовлению FPV-дронов, а в "Алабуге" рядом с местным университетом строятся заводы, где привлекают к работе несовершеннолетних студентов.

Заметим, что российские власти старается не выставлять на всеобщее обозрение адреса и координаты подобных военных объектов. Также они минимально завуалируют их назначение.

В частности, строительство корпуса 13 "Синергии" на сайте "Алабуга Девеломпент" не указывалось как объект оборонки.

Что известно о корпусе 11.1

Однако информация о корпусе 11.1, который начали строить в конце марта 2024 года, свидетельствуют о его назначении для военных целей. В закупках этот корпус обозначен как "Бытовая электроника", но о его причастности к производству беспилотников "Шахед" свидетельствует проект договора, где говорится о приобретении 22 комплектов беспилотников "Альбатрос М5 – мишень".

Договор о поставке / Скриншот с почты российского террориста

На снимках Google Maps нет новых зданий на территории особой экономической зоны, однако свежие спутниковые снимки Maxar показывают многочисленные новостройки.

В частности, на территории парка "Синергия" появились корпуса 8.4 и 13, а также 13.2,3. Рядом с этими корпусами строятся еще три сооружения, одно из которых вероятно является корпусом 11.1.

Объекты, которые построила Россия / Фото Maxar Technologies

Пока неизвестно для чего именно россияне используют сооружение 11.1. Впрочем, эти новые данные свидетельствуют о намерениях России масштабировать производство беспилотников "Герань".

Стоит отметить, что несмотря на международные санкции и экономические трудности, Россия продолжает развивать свою оборонную промышленность.

В течение более года изготовление барражирующих боеприпасов осуществляют компании, которые не попали под международные ограничения: АО "ОЭЗ ПВТ "Алабуга", "Алабуга Девеломпмент", "Алабуга Эксим" и "Алабуга Машинери".