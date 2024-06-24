В матеріалі 24 Каналу мовиться про те, що попри санкції, Росія має потужності для покращення своєї оборонної промисловості. Зокрема, країна-агресорка побудувала нові корпуси у парку "Синергія", які можуть використовуватися для виробництва ударних дронів типу "Шахед".

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Як Росія маскує військові об'єкти під цивільну інфраструктуру

Росія активно маскує військові об'єкти під цивільну інфраструктуру. Зокрема, в Іжевську торговий центр перетворили на цех з виготовлення FPV-дронів, а в "Алабузі" поруч із місцевим університетом будуються заводи, де залучають до роботи неповнолітніх студентів.

Зауважимо, що російська влада намагається не виставляти на загал адреси та координати подібних військових об'єктів. Також вони мінімально завуальовують їх призначення.

Зокрема, будівництво корпусу 13 "Синергії" на сайті "Алабуга Девеломпент" не вказувалося як об'єкт оборонки.

Що відомо про корпус 11.1

Проте інформація про корпус 11.1, який почали будувати наприкінці березня 2024 року, свідчить про його призначення для військових цілей. У закупівлях цей корпус позначено як "Побутова електроніка", але про його причетність до виробництва безпілотників "Шахед" свідчить проєкт договору, де йдеться про придбання 22 комплектів безпілотників "Альбатрос М5 – мішень".

Договір про поставку / Скриншот із пошти російського терориста

На знімках Google Maps немає нових будівель на території особливої економічної зони, проте свіжі супутникові знімки Maxar показують численні новобудови.

Зокрема, на території парку "Синергія" з'явилися корпуси 8.4 та 13, а також 13.2,3. Поруч із цими корпусами будуються ще три споруди, одна з яких ймовірно є корпусом 11.1.

Об'єкти, які побудувала Росія / Фото Maxar Technologies

Наразі невідомо для чого саме росіяни використовують споруду 11.1. Втім, ці нові дані свідчать про наміри Росії масштабувати виробництво безпілотників "Герань".

Варто зазначити, що попри міжнародні санкції та економічні труднощі, Росія продовжує розвивати свою оборонну промисловість.

Протягом понад року виготовлення баражувальних боєприпасів здійснюють компанії, які не потрапили під міжнародні обмеження: АТ "ОЕЗ ПВТ "Алабуга", "Алабуга Девеломпмент", "Алабуга Ексім" та "Алабуга Машинері".