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      Производство "чистой" электроэнергии на модернизированной ТЭС

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      На Киевщине оснастили энергоблок №2 Трипольской ТЭС газоочистной установкой. Это помогло уменьшить выбросы в атмосферу в 50 раз.

      С помощью современных технологий и систем автоматизации от SIEMENS производство электроэнергии стало безопаснее.

      В советские времена об экологии не думали

      Основа современной энергетики – разные типы электростанций. На заре индустриального развития главная ставка была сделана на строительство крупных ТЭС. О негативном влиянии на окружающую среду 70 лет назад особо не думали, ведь нужно было получать достаточные объемы электроэнергии и тепла. Ежегодно сожжение полезных ископаемых для производства электричества приводило к увеличению объема вредных выбросов в окружающую среду.

      Сейчас ситуация в корне меняется. Прогрессивные украинские ТЭС больше не руководствуются исключительно экономической целесообразностью. В эксплуатации объектов энергетики на передний план выходит экологическая составляющая.


      Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго"

      Газоочистная установка на энергоблок №2 Трипольской ТЭС

      Одной из прогрессивных теплоэлектростанций в вопросе экологической безопасности стала Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго". Энергоблоки объекта сооружали и вводили в эксплуатацию почти 50 лет назад. Тогдашние стандарты не выдерживают современных требований экологической безопасности. Именно поэтому ПАО "Центрэнерго" инвестировало средства в строительство первой в Украине газоочистной установки на энергоблоке №2 Трипольской ТЭС в Киевской области. По словам Петра Кравца, директора Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго", это – пилотный проект для Украины, ведь до сих пор у нас ничего подобного не делали.

      Его уникальность заключается в том, что нет никакой установки, которая могла бы до такой чистоты обеспечивать выброс газов после их отработки в наших котлах. Это действительно уникальный проект. Важно, что люди решились это сделать,
      – отметил Петр Кравец.

      Количество выбросов удалось уменьшить в 50 раз

      Благодаря запуску установки очистки дымовых газов от двуокиси серы удалось уменьшить количество выбросов в 50 раз: рукавный фильтр позволяет очистить воздух от твердых частиц с 2500 миллиграммов до 50 миллиграммов. Это полностью соответствует европейским стандартам.

      Директор ООО "Запорожский тепло-энерго проект" Андрей Тесленко объясняет как работает установка: "Газоочистная установка состоит из отдельных узлов. Это система байпасных газоходов. Вверху находится рукавный фильтр, который позволяет очищать до 3 мг по твердым составляющими. Впереди есть реактор, в котором проходят все процессы реакции. Сзади стоят силоса, которые накапливают постреакционный продукт, подлежащий дальнейшей утилизации".

      Управление комплексом осуществляется с помощью современных технологий – SIMATIC PCS 7 от SIEMENS

      Управление же всем технологическим комплексом здесь осуществляют с помощью SIMATIC PCS 7. Это мощная система управления процессами, построенная в соответствии с концепцией SIEMENS – "полностью интегрированная автоматизация". Эта система идеально подходит для автоматизации технологических процессов в непрерывном производстве, обеспечивает интуитивно понятное ведения эксплуатации и воплощает современные подходы к построению систем управления. Это, в частности, гарантирует бесперебойный контроль выбросов в атмосферу.


      SIMATIC PCS 7 от SIEMENS

      Комплексная система мониторинга выбросов в автоматическом режиме измеряет концентрацию загрязняющих веществ: пыль, диоксид серы, оксиды азота и углерода. Именно это обеспечивает непрерывный и качественный экологический контроль выбросов в атмосферу,
      – объясняет руководитель направления КИП ДП "Сименс Украина" Петр Васильев.

      Средства автоматизации SIEMENS гарантируют энергоэффективность и надежную работу установки

      В данном проекте комплексно применены средства автоматизации компании SIEMENS, контрольно-измерительные приборы SITRANS, регулируемый электропривод, модули системы автоматического пожаротушения. Работу дымососа обеспечивает автоматическая система управления технологическими процессами, двигатель мощностью более 2 МВт, который управляется преобразователем частоты SINAMICS GM150, что гарантирует энергоэффективную и плавную работу привода даже в суровых условиях. Для дополнительного мониторинга механической части дымососа применена система вибродиагностики.

      Эффективность работы сероочистной установки обеспечивает комплексная система мониторинга уходящих газов. Это измерения показателей концентрации твердых частиц и диоксида серы в процессе очистки и после. Расширенный мониторинг концентрации загрязняющих веществ окружающей среды происходит с помощью газоаналитических систем на базе анализатора Ultramat 23 с функцией автокалибровки. Для определения концентрации твердых частиц и объемного расхода применяют приборы компании Durag, которые хорошо зарекомендовали себя на многих угольных электростанциях в Украине.

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      Теги: Новости Украины Энергетика Электроэнергия Экология Киевэнерго Энергоэффективность
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