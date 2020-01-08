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      Виробництво "чистої" електроенергії на модернізованій ТЕС

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      На Київщині оснастили енергоблок №2 Трипільської ТЕС газоочисною установкою. Це допомогло зменшити викиди в атмосферу у 50 разів.

      За допомогою сучасних технологій та систем автоматизації від SIEMENS виробництво електроенергії стало безпечнішим.

      У радянські часи про екологію не думали

      Основа сучасної енергетики – різні типи електростанцій. На зорі індустріального розвитку головна ставка була зроблена на будівництві великих ТЕС. Про негативний вплив для довкілля 70 років тому особливо не думали, адже потрібно було отримувати достатні обсяги електроенергії та тепла. Щороку спалення корисних копалин для виробництва електрики призводило до збільшення обсягу шкідливих викидів у навколишнє середовище.

      Нині ситуація докорінно змінюється. Прогресивні українські ТЕС більше не керуються виключно економічною доцільністю. В експлуатації об'єктів енергетики на передній план виходить екологічна складова.


      Трипільська ТЕС ПАТ "Центренерго"

      Газоочисна установка на Енергоблоку №2 Трипільської ТЕС

      Однією з прогресивних теплоелектростанцій у питанні екологічної безпеки стала Трипільська ТЕС ПАТ "Центренерго". Енергоблоки об’єкту споруджували і вводили в експлуатацію майже 50 років тому. Тодішні стандарти не витримують сучасних вимог екологічної безпеки. Саме тому ПАТ "Центренерго" інвестувало кошти в будівництво першої в Україні газоочисної установки на енергоблоці №2 Трипільської ТЕС у Київській області. За словами Петра Кравця, директора Трипільської ТЕС ПАТ "Центренерго", це – пілотний проєкт для України, адже досі у нас нічого подібного не робили.

      Його унікальність полягає в тому, що немає жодної установки, яка могла б до такої чистоти забезпечувати викид газів після їх відпрацювання в наших котлах. Це дійсно унікальний проєкт. Важливо, що люди наважились це зробити, 
      – зазначив Петро Кравець.

      Кількість викидів вдалося зменшити у 50 разів

      Завдяки запуску установки очищення димових газів від двоокису сірки вдалося зменшити кількість викидів в 50 разів: рукавний фільтр дозволяє очистити повітря від твердих частинок з 2500 міліграмів до 50 міліграмів. Це повністю відповідає європейським стандартам.

      Директор ТОВ "Запорізький тепло-енерго проєкт" Андрій Тесленко пояснює як працює установка: "Газоочисна установка складається з окремих вузлів. Це система байпасних газоходів. Вгорі знаходиться рукавний фільтр, який дозволяє очищувати до 3 мг за твердими складовими. Спереду є реактор, в якому проходять усі процеси реакції. Позаду стоять силоса, які накопичують післяреакційний продукт, що підлягає подальшій утилізації".

      Управління комплексом здійснюють за допомогою сучасних технологій – SIMATIC PCS 7 – від SIEMENS

      Управління ж всім технологічним комплексом тут здійснюють за допомогою SIMATIC PCS 7. Це потужна система керування процесами, побудована відповідно до концепції SIEMENS – "повністю інтегрована автоматизація". Ця система ідеально підходить для автоматизації технологічних процесів у безперервному виробництві, забезпечує інтуїтивно зрозуміле ведення експлуатації і втілює сучасні підходи до побудови АСУ ТП. Це, зокрема, гарантує безперебійний контроль викидів в атмосферу.


      SIMATIC PCS 7 від SIEMENS

      Комплексна система моніторингу викидів в автоматичному режимі вимірює концентрацію забруднюючих речовин: пил, діоксид сірки, оксиди азоту та вуглецю. Саме це забезпечує безперервний та якісний екологічний контроль викидів в атмосферу,
      – пояснює керівник напрямку КВП ДП "Сіменс Україна" Петро Васильєв.

      Засоби автоматизації SIEMENS гарантують енергоефективність та надійну роботу установки

      В даному проєкті комплексно застосовані засоби автоматизації компанії SIEMENS, контрольно-вимірювальні прилади SITRANS, регульований електропривод, модулі системи автоматичного пожежогасіння. Роботу димососа забезпечує автоматична система управління технологічними процесами, двигун потужністю понад 2 МВт, який управляється перетворювачем частоти SINAMICS GM150, що гарантує енергоефективну і плавну роботу приводу навіть у суворих умовах. Для додаткового моніторингу механічної частини димососа застосована система вібродіагностики.

      Ефективність роботи сіркоочисної установки забезпечує комплексна система моніторингу вихідних газів. Це вимірювання показників концентрації твердих частинок і діоксиду сірки до процесу очищення і після. Розширений моніторинг концентрації речовин-забруднювачів довкілля відбувається за допомогою газоаналітичних систем на базі аналізатора Ultramat 23 з функцією автокалібрування. Для визначення концентрації твердих частинок і об'ємної витрати застосовують прилади компанії Durag, які добре зарекомендували себе на багатьох вугільних електростанціях в Україні.

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      Теги: Новини України Енергетика Енергоефективність Київенерго Екологія Електроенергія
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