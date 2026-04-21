Лубинец назвал области, где нарушения ТЦК наиболее критичны

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о росте количества жалоб на действия работников ТЦК и СП и отметил необходимость жесткой правовой реакции на нарушения. Он назвал области, где с этим хуже всего.

Об этом Дмитрий Лубинец написал у себя в телеграмме.

Что Лубинец рассказал о тендации правонарушений со стороны ТЦК?

По его словам, ситуация в Одессе стала показательной – факты возможных злоупотреблений, которые ранее замалчивались, начали фиксировать правоохранители, в частности СБУ. Омбудсман назвал это важным сигналом, что нарушения прав человека больше не будут оставаться без последствий.

Лубинец привел статистику: с 1 января по 20 апреля 2025 года из Одесской области поступило 193 обращения о возможных нарушениях во время мобилизации. За аналогичный период этого года – уже 264, что почти на 40% больше. Всего в 2025 году зафиксировано 642 таких обращения.

Он также напомнил о недавнем случае насилия со стороны представителей ТЦК в Одессе, где пострадал ребенок.

Омбудсман подчеркнул, что работники ТЦК должны действовать открыто – без балаклав и сокрытия лиц, поскольку анонимность подрывает доверие к государственным институтам.

По его словам, подобные проблемы фиксируются не только в Одесской области, но и в Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской Николаевской.

Именно поэтому важно, чтобы реагирование, которое мы сейчас видим в Одессе, стало не исключением, а началом системных изменений по всей стране,

– отметил Лубинец.

Он подчеркнул: действия органов власти должны происходить исключительно в рамках закона и с уважением к правам человека, а каждое нарушение должно получить реальную юридическую оценку и соответствующие последствия.

