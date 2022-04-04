Согласно следствию, 3 апреля 2022 года вооруженные силы РФ произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел.

Важно Оккупанты били по жилым районам Харькова: четыре человека погибли

Известно, что он был сделан системой залпового огня "Торнадо-С" с кассетными боевыми зарядами.

Обстрелы / Фото Прокуратура

Удар пришелся по населенным пунктам Запорожское и Владимировка Криворожского района.

В ходе осмотра места событий обнаружили фрагменты вражеских ракет. При этом гражданское население не пострадало.

Также оккупантами был произведен ракетный обстрел села Вознесенское Синельниковского района Днепропетровской области. Инфраструктура и гражданское население не пострадали,

– добавили в прокураторе.

Там отметили, что российские войска цинично уничтожают инфраструктуру Украины, нарушая гуманитарное международное право.

Не забудем – Буча после зверств российских оккупантов: смотрите видео