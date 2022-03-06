Соответствующее заявление опубликовали вечером 6 марта. Ребенок погиб в результате обстрела России.
Важно Во время обстрелов в Мариуполе оккупанты убили 18-месячного ребенка
Оккупанты убили 18-месячного мальчика
В результате обстрела Мариуполя оккупационными войсками России погиб полуторагодовалый мальчик. При процессуальном руководстве Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством,
– заявили в прокуратуре.
Там пояснили, что сейчас по данным следствия известно, что:
- 4 марта 2022 года во время обстрела Мариуполя вооруженными силами России тяжело ранили 18-месячного мальчика;
- несмотря на усилия медиков, которые пытались спасти жизнь ребенку, мальчик умер.
Досудебное расследование сейчас продолжается.
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