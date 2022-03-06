Соответствующее заявление опубликовали вечером 6 марта. Ребенок погиб в результате обстрела России.

Важно Во время обстрелов в Мариуполе оккупанты убили 18-месячного ребенка

Оккупанты убили 18-месячного мальчика

​В результате обстрела Мариуполя оккупационными войсками России погиб полуторагодовалый мальчик. При процессуальном руководстве Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством,

– заявили в прокуратуре.

Там пояснили, что сейчас по данным следствия известно, что:

4 марта 2022 года во время обстрела Мариуполя вооруженными силами России тяжело ранили 18-месячного мальчика;

несмотря на усилия медиков, которые пытались спасти жизнь ребенку, мальчик умер.

Досудебное расследование сейчас продолжается.

24 канал искренне соболезнует родным и близким погибшего ребенка.

Враг должен понести наказание за все зверства и убийства на нашей украинской земле.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!