Боевики нарушили законы ведения войны
Обстрелы оккупанты совершили вечером 27 октября. Своими действиями они повредили гражданскую инфраструктуру села.
Важно Из-за вражеских обстрелов на Донбассе двое украинских военных попали в больницу
Куда вручили вражеские пули
- В 5 жилых домов,
- 1 гаражное помещение,
- линию электропередач.
Из-за этого без света остались 235 домов.
Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, Женевской конвенции и Гаагской конвенции. Это указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны пророссийских боевиков,
– подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Сейчас продолжаются первоочередные действия. Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.
Последствия вражеских обстрелов Трехизбенки / Фото Луганской прокуратуры