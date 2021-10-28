Боевики нарушили законы ведения войны

Обстрелы оккупанты совершили вечером 27 октября. Своими действиями они повредили гражданскую инфраструктуру села.

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Куда вручили вражеские пули

  • В 5 жилых домов,
  • 1 гаражное помещение,
  • линию электропередач.

Из-за этого без света остались 235 домов.

Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, Женевской конвенции и Гаагской конвенции. Это указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны пророссийских боевиков,
– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Сейчас продолжаются первоочередные действия. Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.

Последствия вражеских обстрелов Трехизбенки / Фото Луганской прокуратуры