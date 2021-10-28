Бойовики порушили закони ведення війни
Обстріли окупанти здійснили ввечері 27 жовтня. Своїми діями вони пошкодили цивільну інфраструктуру села.
Важливо Через ворожі обстріли на Донбасі двоє українських військових потрапили у лікарню
Куди влучили ворожі кулі
- У 5 житлових будинків,
- 1 гаражне приміщення,
- лінію електропередач.
Через це без світла залишилися 235 будинків.
Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права – Женевської конвенції та Гаазької конвенції. Це вказує на порушення законів та звичаїв війни з боку проросійських бойовиків,
– наголосили в Офісі генпрокурора.
Наразі тривають першочергові дії. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.
Наслідки ворожих обстрілів Трьохізбенки / Фото Луганської прокуратури