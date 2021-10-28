Бойовики порушили закони ведення війни

Обстріли окупанти здійснили ввечері 27 жовтня. Своїми діями вони пошкодили цивільну інфраструктуру села.

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Куди влучили ворожі кулі

У 5 житлових будинків,

1 гаражне приміщення,

лінію електропередач.

Через це без світла залишилися 235 будинків.

Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права – Женевської конвенції та Гаазької конвенції. Це вказує на порушення законів та звичаїв війни з боку проросійських бойовиків,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Наразі тривають першочергові дії. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.

Наслідки ворожих обстрілів Трьохізбенки / Фото Луганської прокуратури

Зверніть увагу! Під обстріли російських найманців потрапила і Кряківка. По околицях села випустили 28 снарядів. Вони пошкодили водовозку ЗІЛ-131. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.