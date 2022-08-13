Имущество экс-нардепа на 600 миллионов передали государству
Прокуратура не называет имени экс-народного избранника, но источники "Украинской правды" отмечают, что говорится о Дмитрии Святаше – соратнике Викторе Януковиче и бывшем народном депутате от "Партии регионов". Он скрывается в россии и находится в розыске.
Читайте также Экс-сотрудница горсовета на Киевщине собирала деньги на благотворительность, а потратила на свои нужды
По данным следствия, он, несмотря на статус народного депутата, руководил одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств.
Известно, что по указанию Святаша незаконно отсудили более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех обществ, находившихся в залоге банка, чтобы затем присвоить.
По этому факту бывшему нардепу, а сегодня предателю, сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем.
В прокуратуре подчеркнули, что с целью сохранения экономической стоимости арестованного имущества объекты недвижимости и активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Может заинтересовать – СБУ задержала российского агента, собиравшего разведданные о поставках оружия в Украину: смотрите видео