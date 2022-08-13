Майно екснардепа на 600 мільйонів передали державі

Прокуратура не називає імені екснародного обранця, але джерела "Української правди" зазначають, що мовиться про Дмитра Святаша – соратника Віктора Януковича та колишнього народного депутата від "Партії регіонів". Він переховується в росії та перебуває у розшуку.

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За даними слідства, він попри статус народного депутата, керував одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.

Відомо, що за вказівкою Святаша незаконно відсудили понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, аби потім привласнити.

За цим фактом колишньому нардепу, а сьогодні зраднику, повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні й використанні підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

У прокуратурі підкреслили, що з метою збереження економічної вартості арештованого майна об’єкти нерухомості та активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зверніть увагу! В обласній раді Харкова казали, що Святаш був "майже офіційно оголошений" росією як майбутній гауляйтер міста.

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