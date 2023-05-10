Как сообщается, на решение Дарницкого районного суда, которым в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении было закрыто производство против Приходько, прокуратура подала апелляцию.

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После решения первой инстанции в свою пользу Борис Приходько обнародовал ряд материалов в СМИ, в том числе путем рекламных публикаций, что может свидетельствовать о попытке отбелить свою репутацию, обвинив суды в ситуации с воровством миллиардов.

Судебная волокита длиной почти в 10 лет не придает оптимизма инвесторам, которые в любой момент могут пострадать и утратить все из-за судейского произвола. К сожалению, есть такие нередкие случаи в разных регионах. Для того чтобы иностранные инвесторы не боялись вкладывать деньги в украинскую экономику, нужно обеспечить действительно независимую и очищенную от коррупции судебную систему. Это будет непросто, но мы должны это сделать, если хотим стать частью ЕС и привлечь инвестиции,

– в частности говорится в комментарии Приходько для СМИ.

Напомним, дело Бориса Приходько длилось более 9 лет. Прокуратура требовала заключить под. стражу нардепа Приходько и экс-председателя ПАО "Аграрный Фонд" Александра Кирюка на 12 лет с полной конфискацией имущества. За это время Приходько оказался под стражей, а затем попал в парламент после скандального проведения выборов с признаками фальсификаций.