Прокурор Ярослав Ущапивский подчеркнул, что о таком наказании просят, учитывая позицию пострадавшей.

Кстати Пожизненное или обмен на защитников Мариуполя, – жена убитого оккупантом мужа о требованиях

Так, жена убитого мужчины Екатерина Шелипова просила для преступника пожизненного заключения. Она озвучила свои требования в суде. Однако женщина добавила, что не будет против, если россиянина решат обменять на наших мариупольских защитников.

Шишимарин признал свою вину

Ранее Шишимарин полностью признал свою вину в убийстве мирного жителя Сумской области – 62-летнего Александра Шелипова. Россиянин 28 февраля возле поселка Чупаховка застрелил украинца, который просто вел велосипед. Мирный житель погиб в нескольких десятках метров от своего дома.

Оккупант также подтвердил, что готов дать показания по делу и попросил прощение у жены убитого. Преступник начал оправдываться, мол, прапорщик Кафуров отдал приказ стрелять, а он якобы отказался. Однако после угрозы другого военнослужащего Шишимарин выстрелил короткой очередью.

Перед этим колонну, в которой находился российский захватчик, разбили ВСУ. Пять уцелевших оккупантов обстреляли гражданский автомобиль. Потом они украли его и поехали в поселок.

Первый оккупант, которого судят

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Шишимарин станет первым россиянином, которого будут судить за нарушение законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством. Прокуроры и следователи СБУ собрали достаточно доказательств. Генпрокурор отмечала, что за эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишение свободы или пожизненное.

Если его приговорят к пожизненному заключению, россиянина все равно можно использовать как обменный ресурс. То есть, можно спасти одного или нескольких граждан Украины.

Вадим Шишимарин – 21-летний сержант российской армии, он был командиром отделения в четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области. Родом из Сибири, в частности из Иркутской области.

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