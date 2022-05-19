Прокурор Ярослав Ущапівський наголосив, що про таке покарання просять, зважаючи на позицію постраждалої.

До речі Довічне або обмін на захисників Маріуполя, – дружина вбитого окупантом чоловіка про вимоги

Так, дружина вбитого чоловіка Катерина Шеліпова просила для злочинця довічного ув'язнення. Вона озвучила свої вимоги в суді. Однак жінка додала, що не буде проти, якщо росіянина вирішать поміняти на наших маріупольських захисників.

Шишимарін визнав свою провину

Напередодні Шишимарін повністю визнав свою провину у вбивстві мирного жителя Сумської області – 62-річного Олександра Шеліпова. Росіянин 28 лютого біля селища Чупахівка застрелив українця, який просто вів велосипед. Мирний житель загинув за кілька десятків метрів від свого дому.

Окупант також підтвердив, що готовий надати свідчення у справі та попросив вибачення у дружини вбитого. Злочинець почав виправдовуватись, мовляв, прапорщик Кафуров наказав йому стріляти, а він нібито відмовився. Однак після погрози іншого військовослужбовця Шишимарін вистрілив короткою чергою.

Перед цим колону, в якій був російський загарбник, розбили ЗСУ. П'ять вцілілих окупантів обстріляли цивільний автомобіль. Потім вони вкрали його та поїхали до селища.

Перший окупант, якого судять

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Шишимарін стане першим росіянином, якого судитимуть за порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Прокурори та слідчі СБУ зібрали достатньо доказів. Генпрокурорка зазначала, що за ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.

Якщо його засудять до довічного ув'язнення, росіянина все одно можна використати як обмінний ресурс. Тобто можна врятувати одного або кількох громадян України.

До слова, Вадим Шишимарін – 21-річний сержант російської армії, він був командиром відділення у четвертій танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Родом з Сибіру, зокрема з Іркутської області.

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