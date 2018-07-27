Прокуратура идентифицировала 9 тысяч силовиков-предателей

Следователи прокуратуры Крыма установили полные идентификационные данные о более 9 тысячах сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в государственной измене.

Об этом рассказал первый заместитель прокурора АРК Николай Иванец, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Он также добавил, что Следственное управление прокуратуры Автономной Республики Крым осуществляет досудебное расследование по 123 уголовным производствах по фактам совершения государственной измены.

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Иванец рассказал, что в ходе расследования установили штатную численность правоохранителей, работавших в оккупированном Крыму – около 18 600.

Благодаря следственному отделу прокуратуры автономии установили полные идентификационные данные о более 9000 людям.

Сбор доказательств осуществляют преимущественно следователи прокуратуры. Сегодня мы имеем соответствующие реестры, содержащие необходимую информацию о более 4000 людям из числа правоохранителей,

– рассказал первый заместитель прокурора.