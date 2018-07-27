Прокуратура ідентифікувала 9 тисяч силовиків-зрадників

Слідчі прокуратури Криму встановили повні ідентифікаційні дані щодо понад 9 тисяч співробітників правоохоронних органів, яких підозрюють у державній зраді.

Про це розповів перший заступник прокурора АРК Микола Іванець, повідомляє прес-служба прокуратури.

Він також додав, що Слідче управління прокуратури Автономної Республіки Крим здійснює досудове розслідування у 123 кримінальних провадженнях за фактами вчинення державної зради.

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Іванець розповів, що у ході розслідування встановили штатну чисельність правоохоронців, які працювали в окупованому Криму – близько 18 600.

Завдяки слідчому відділу прокуратури автономії встановили повні ідентифікаційні дані щодо більше 9 тисяч осіб.

Збір доказів здійснюють переважно слідчі прокуратури. Сьогодні ми маємо відповідні реєстри, які містять необхідну інформацію про понад 4 тисячі осіб із числа правоохоронців,

– розповів перший заступник прокурора.