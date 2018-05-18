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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Підполковник Нацгвардії отримав 13 років за державну зраду

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Підполковника Нацгвардії посадили на 13 років
Підполковника Нацгвардії посадили на 13 років / Фото з вільних джерел

Харківський суд визнав винним підполковника Національної гвардії України, якого завербували російські спецслужби, та засудив його до 13 років позбавлення волі.

Про це у п'ятницю, 18 травня, повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

Контррозвідка встановила, що нацгвардієць був завербований представниками ФСБ у вересні 2014 року в Москві під час несанкціонованого візиту до Росії.

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На виконання вказівок кураторів він передавав одним із месенджерів та електронною поштою до Росії відомості, що містять державну таємницю, зокрема дані про сили та засоби, задіяні у проведенні антитерористичної операції,
– розповіли у СБУ.

Співробітники українських спецслужб затримали зрадника у травні 2015 року – за місцем постійної дислокації його частини на Харківщині. Під час спроби втекти він наніс тілесні ушкодження співробітнику СБУ.

Окрім позбавлення волі на 13 років, суд позбавив зрадника військового звання "підполковник".

 

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі ФСБ Нацгвардія СБУ
Джерело: 24 Канал
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