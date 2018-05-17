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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

СБУ викрили мешканця Запоріжжя, який створив мережу кремлівських інформаторів

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СБУ викрили мешканця Запоріжжя, який створив мережу кремлівських інформаторів
СБУ викрили мешканця Запоріжжя, який створив мережу кремлівських інформаторів / УНІАН

Правоохоронці СБУ встановили, що організатором групи, до якої входило шість осіб, є мешканець Запорізької області. Він у 2015 році, перебуваючи на території окупованого Криму, був завербований представниками російських спецслужб.

Про це повідомила прес-служба безпеки України.

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Затриманий керував групою інформаторів, яку організували представники генштабу збройних сил Росії. Основним завданням агентів був збір інформації про переміщення української військової техніки, роботу блокпостів, а також розробка безпечних маршрутів в’їзду на Запоріжжя з тимчасово окупованих територій. Зібрану інформацію агенти передавали своїм кураторам мобільними телефонами та через Інтернет. 

Оперативники спецслужби затримали організатора мережі за місцем проживання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку з доказами контактів з російськими кураторами, плани-схеми розташування військових частин та будівель правоохоронних органів, гранату РГД-5, набої калібру 5,45 та 9 мм, російську символіку та велику кількість військового спорядження,
– зазначили в прес-службі.

У рамках відкритого кримінального провадження за статтею 111 та 258-3 Кримінального кодексу України віршується питання щодо оголошення про підозру організатору мережі.

Відео про затримання працівниками СБУ мешканця Запоріжжя

 

Теги: Новини Росії Новини України СБУ Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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