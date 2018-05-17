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СБУ разоблачила жителя Запорожья создавшего сеть кремлевских информаторов

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СБУ разоблачила жителя Запорожья создавшего сеть кремлевских информаторов
СБУ разоблачила жителя Запорожья создавшего сеть кремлевских информаторов / УНИАН

Правоохранители СБУ установили, что организатором группы, в которую входило шесть человек, является житель Запорожской области. Он в 2015 году, находясь на территории оккупированного Крыма, был завербован представителями российских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба безопасности Украины.

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Задержанный руководил группой информаторов, которую организовали представители генштаба вооруженных сил России. Основной задачей агентов был сбор информации о перемещении украинской военной техники, работе блокпостов, а также разработка безопасных маршрутов въезда в Запорожскую область с временно оккупированных территорий. Собранную информацию агенты передавали своим кураторам через мобильные телефоны и через Интернет.

Оперативники спецслужбы задержали организатора сети по месту жительства.

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 мм, российскую символику и большое количество военного снаряжения ,
– отметили в пресс-службе.

В рамках открытого уголовного производства по статье 111 и 258-3 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрении организатору сети.

Видео задержания работниками СБУ жителя Запорожья

 

Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда СБУ
Источник: 24 Канал
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