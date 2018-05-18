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Подполковник Нацгвардии получил 13 лет за государственную измену

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Подполковника Нацгвардии посадили на 13 лет
Подполковника Нацгвардии посадили на 13 лет / Фото из открытых источников

Харьковский суд признал виновным подполковника Национальной гвардии Украины, которого завербовали российские спецслужбы, и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Об этом в пятницу, 18 мая, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Контрразведка установила, что нацгвардеец был завербован представителями ФСБ в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию.

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Во исполнение указаний кураторов он передавал по одному из мессенджеров и электронной почтой в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в частности данные о силах и средствах, задействованных в проведении антитеррористической операции,
– рассказали в СБУ.

Сотрудники украинских спецслужб задержали предателя в мае 2015 года – по месту постоянной дислокации его части на Харьковщине. Во время попытки скрыться он нанес телесные повреждения сотруднику СБУ.

Кроме лишения свободы на 13 лет, суд лишил предателя воинского звания "подполковник".

 

Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе ФСБ СБУ Нацгвардія
Источник: 24 Канал
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