Прокуратура начала расследование незаконного прослушивания Романа Насирова

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать дело о нарушении детективами НАБУ адвокатской тайны и сознательного незаконного прослушивания конфиденциального общения между бывшим Главой государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романом Насиров и его адвокатами.

Об этом на своей странице в Facebook указал сам Насиров.

"Надеюсь на то, что это дело станет началом конца позорной практики "круговой поруки", когда правоохранительные органы не расследуют преступления своих работников, а практика их незаконных действий превращается в норму", – написал в своем посте Насиров.

По словам экс-главы фискальной службы, новые антикоррупционные органы должны были стать образцом для новой правоохранительной системы в нашем государстве. Однако, вместо борьбы с коррупцией, они заняты пиаром вместо работы, подделкой и манипулированием фактов, сознательным нарушением законов и обвинением кого-то, чтобы оправдать свое бездействие.

"К сожалению, путь к правде очень длинный, но его нужно пройти полностью", – написал бывший глава фискальной службы.

Напомним, адвокаты считают, что задержание и сообщение о подозрении Насирову проводились незаконно.

Сам Роман Насиров считает незаконным свое увольнение с должности главы ГФС и оспаривает это решение в окружном административном суде Киева.