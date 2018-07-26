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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Прокуратура начала расследование незаконного прослушивания Романа Насирова

28 Читати новину українською
Роман Насиров
Роман Насиров / pl.com.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать дело о нарушении детективами НАБУ адвокатской тайны и сознательного незаконного прослушивания конфиденциального общения между бывшим Главой государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романом Насиров и его адвокатами.

Об этом на своей странице в Facebook указал сам Насиров.

"Надеюсь на то, что это дело станет началом конца позорной практики "круговой поруки", когда правоохранительные органы не расследуют преступления своих работников, а практика их незаконных действий превращается в норму", – написал в своем посте Насиров.

По словам экс-главы фискальной службы, новые антикоррупционные органы должны были стать образцом для новой правоохранительной системы в нашем государстве. Однако, вместо борьбы с коррупцией, они заняты пиаром вместо работы, подделкой и манипулированием фактов, сознательным нарушением законов и обвинением кого-то, чтобы оправдать свое бездействие.

"К сожалению, путь к правде очень длинный, но его нужно пройти полностью", – написал бывший глава фискальной службы.

Напомним, адвокаты считают, что задержание и сообщение о подозрении Насирову проводились незаконно.

Сам Роман Насиров считает незаконным свое увольнение с должности главы ГФС и оспаривает это решение в окружном административном суде Киева.

Теги: Новости политики Государственная фискальная служба Задержание Насирова Роман Насиров
Источник: 24 Канал
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