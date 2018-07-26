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Прокуратура почала розслідування незаконного прослуховування Романа Насірова

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Роман Насіров
Роман Насіров / pl.com.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати справу про порушення детективами НАБУ адвокатської таємниці та свідомого незаконного прослуховування конфіденційного спілкування між колишнім Головою державної фіскальної служби України (ДФС) Романом Насіровим та його адвокатами.

Про це на своїй сторінці в Facebook вказав сам Насіров.

"Сподіваюся на те, що ця справа стане початком кінця ганебної практики "кругової поруки", коли правоохоронні органи не розслідують злочини своїх працівників, а практика їх незаконних дій перетворюється в норму", написав у своєму пості Насіров.

За словами екс-глави фіскальної служби, нові антикорупційні органи повинні були стати зразком для нової правоохоронної системи в нашій державі. Однак, замість боротьби з корупцією, вони зайняті піаром замість роботи, підробкою і маніпулюванням фактів, свідомим порушенням законів і звинуваченням когось, щоб виправдати свою бездіяльність.

"На жаль, шлях до правди дуже довгий, але його потрібно пройти повністю", написав колишній глава фіскальної служби.

Нагадаємо, адвокати вважають, що затримання і повідомлення про підозру Насірову проводилися незаконно.

Сам Роман Насіров вважає незаконним своє звільнення з посади глави ДФС і оскаржує це рішення в окружному адміністративному суді Києва.

Теги: Новини політики Державна фіскальна служба Затримання Насірова Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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